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Рубан Никанор Матвеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.07.1879

Дата смерти

16.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1879

Отец: Рубан Матвей Матвеевич

Мать: Рубан София Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.07.1879
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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