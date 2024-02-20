Рубан Никанор Матвеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения12.07.1879
Дата смерти16.07.1879
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1879
Отец: Рубан Матвей Матвеевич
Мать: Рубан София Семеновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.07.1879
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука