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Пахомова Акулина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Изосим Отст. Д. Кривооозерной Иванов

Рождение ребёнка
25.01.1771

Дочь: (Пахомова) Ксения Изосимова

Отец ребёнка: Пахомов Изосим Отст. Д. Кривооозерной Иванов

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Пахомов Василий Изосимов

Отец ребёнка: Пахомов Изосим Отст. Д. Кривооозерной Иванов

Смерть
1784

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