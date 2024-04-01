Пахомова Акулина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1771
Дочь: (Пахомова) Ксения Изосимова
Отец ребёнка: Пахомов Изосим Отст. Д. Кривооозерной Иванов
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Пахомов Изосим Отст. Д. Кривооозерной Иванов
Смерть
1784