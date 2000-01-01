Переседова (Талалаева) Матрёна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереседова (Талалаева) Матрёна Никитична

Переседова (Талалаева) Матрёна Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1896

Сын: Переседов Григорий

Отец ребёнка: Переседов Дмитрий

Рождение ребёнка
?.08.1898

Сын: Переседов Матвей

Отец ребёнка: Переседов Дмитрий

Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: Переседова Наталья

Отец ребёнка: Переседов Дмитрий

Рождение ребёнка
11.10.1910

Сын: Переседов Андрей

Отец ребёнка: Переседов Дмитрий

Рождение ребёнка
20.02.1918

Сын: Переседов Алексей

Отец ребёнка: Переседов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Гаврил

Отец ребёнка: Переседов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close