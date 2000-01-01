Переседова (Талалаева) Матрёна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1896
Сын: Переседов Григорий
Отец ребёнка: Переседов Дмитрий
Рождение ребёнка
?.08.1898
Сын: Переседов Матвей
Отец ребёнка: Переседов Дмитрий
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: Переседова Наталья
Отец ребёнка: Переседов Дмитрий
Рождение ребёнка
11.10.1910
Сын: Переседов Андрей
Отец ребёнка: Переседов Дмитрий
Рождение ребёнка
20.02.1918
Сын: Переседов Алексей
Отец ребёнка: Переседов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Гаврил
Отец ребёнка: Переседов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Дмитрий
Смерть
Неизвестно