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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
de Ségur d’Aguesseau Raymond Joseph Paul
1803 г.р.
Мать
de Ségur (Lubomirska h. Drużyna) Valentine Maria Izabela
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Рождение
Неизвестно
Отец:
De Ségur D’Aguesseau Raymond Joseph Paul
Мать:
De Ségur Valentine Maria Izabela
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