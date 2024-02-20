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Хотлубей Григорий Константинович

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Богатырь

Дата рождения

1914

Дата смерти

09.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Хотлубей Константин /Коста/ Кузьмич

Мать: Хотлубей Мария

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Богатырь
Военная награда
21.10.1944
Приказ № 23/н ,издан ВС 143отбр 6гв.А награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-2153
Смерть
09.10.1983
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