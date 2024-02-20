Хотлубей Григорий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Богатырь
Дата рождения1914
Дата смерти09.10.1983
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Богатырь
Военная награда
21.10.1944
Приказ № 23/н ,издан ВС 143отбр 6гв.А награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-2153
Смерть
09.10.1983