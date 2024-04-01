Замиралова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замиралов Яков Солд. Д. Шелегиной Ильин
Отец ребёнка: Замиралов Илья Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Замиралов Илья Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Замиралов Илья Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно