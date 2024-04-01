Замиралова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замиралова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замиралов Яков Солд. Д. Шелегиной Ильин

Отец ребёнка: Замиралов Илья Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замиралов Арсений Ильин

Отец ребёнка: Замиралов Илья Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Замиралов Илья Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замиралов Илья Федоров

Смерть
Неизвестно
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