Мозжерина -- Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мозжерина Анна Лупановна
Отец ребёнка: Мозжерин Лупан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Мозжерин Лупан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Мозжерин Лупан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно