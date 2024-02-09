Мозжерина -- Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина -- Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Лупан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мозжерина Анна Лупановна

Отец ребёнка: Мозжерин Лупан Дмитриевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Мозжерин Иван Лупанович

Отец ребёнка: Мозжерин Лупан Дмитриевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Мозжерин Карп Лупанович

Отец ребёнка: Мозжерин Лупан Дмитриевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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