Лютая (Юрченко) Христина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютая (Юрченко) Христина Яковлевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

03.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1896

Отец: Юрченко Яков Пантелеймонович

Мать: Юрченко Фекла Агапиевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
01.05.1916

Муж: Лютый Антон Якимович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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