Немова Устинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова Устинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Между 01.02.1834 и 1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833

Дочь: (Немова) Матрёна Леонтьевна

Отец ребёнка: Немов Леонтий Иванович

Бракосочетание
До 13.02.1834

Муж: Немов Леонтий Иванович

Смерть
Между 01.02.1834 и 1849
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Немова) Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Немов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Иванова (Немова) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Немов Леонтий Иванович

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