Немова Устинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиМежду 01.02.1834 и 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1833
Дочь: (Немова) Матрёна Леонтьевна
Отец ребёнка: Немов Леонтий Иванович
Бракосочетание
До 13.02.1834
Смерть
Между 01.02.1834 и 1849
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Немова) Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Немов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Иванова (Немова) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Немов Леонтий Иванович