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Померанцев Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1854

Дата смерти

26.01.1927

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1879

Сын: Померанцев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
17.06.1882

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

дом Николаевской церкви, именуемой Красный Звон
Рождение ребёнка
12.01.1884

Сын: Померанцев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Москва
Рождение ребёнка
15.07.1886

Сын: Померанцев Пантелеимон Николаевич

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Померанцев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Рождение ребёнка
03.04.1889

Дочь: Урбанская Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
01.07.1890

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
09.10.1891

Сын: Померанцев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Померанцев Илья Николаевич

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.01.1927
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