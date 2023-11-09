Померанцев Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1854
Дата смерти26.01.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1879
Сын: Померанцев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
17.06.1882
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
дом Николаевской церкви, именуемой Красный Звон
Рождение ребёнка
12.01.1884
Сын: Померанцев Борис Николаевич
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Москва
Рождение ребёнка
15.07.1886
Сын: Померанцев Пантелеимон Николаевич
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
13.11.1887
Сын: Померанцев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Moscow / Москва, Европейская Россия Russian Empire
Рождение ребёнка
03.04.1889
Дочь: Урбанская Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
01.07.1890
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
09.10.1891
Сын: Померанцев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
25.12.1893
Сын: Померанцев Илья Николаевич
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Померанцева Вера Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.01.1927