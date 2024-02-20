Фурсова (Кубарева) Анастасия Васильевна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Кубарев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1874
Рождение ребёнка
09.04.1876
Дочь: Зацепина (Фурсова) Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1878
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
12.05.1880
Дочь: (Фурсова) Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1882
Дочь: Петина (Фурсова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1885
Сын: Фурсов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1888
Дочь: (Фурсова) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1890
Сын: Фурсов Митрофан Афанасьевич
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
11.07.1892
Дочь: (Фурсова) Марина Афанасьевна
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1894
Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич