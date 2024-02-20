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Фурсова (Кубарева) Анастасия Васильевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кубарев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
09.04.1876

Дочь: Зацепина (Фурсова) Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
18.03.1878

Сын: Фурсов Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
12.05.1880

Дочь: (Фурсова) Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
24.07.1882

Дочь: Петина (Фурсова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
03.03.1885

Сын: Фурсов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
24.02.1888

Дочь: (Фурсова) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Фурсов Митрофан Афанасьевич

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
11.07.1892

Дочь: (Фурсова) Марина Афанасьевна

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
23.08.1894

Сын: Фурсов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Фурсов Афанасий Андреевич

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