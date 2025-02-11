Трофимов Тимофей Егорович
мужской, родился Неизвестно, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецТрофимов ЕгорНеизвестно г.р.
Дети
Трофимов Николай Тимофеевич1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Егор
Мать: ?
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878
Сын: Трофимов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно