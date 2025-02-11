Трофимов Тимофей Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Трофимов Тимофей Егорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Трофимов ЕгорНеизвестно г.р.
Дети
Трофимов Николай Тимофеевич1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Егор

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1878

Сын: Трофимов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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