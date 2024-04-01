Портнягин Гавриил Уряд. 2 Кл.Р.Медвежьего Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягин Гавриил Уряд. 2 Кл.Р.Медвежьего Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Портнягин Матвей Капрал Р.Медвежьего Васильев

Мать: Портнягина Домна Яковлева

Рождение ребёнка
13.10.1836

Сын: Портнягин Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Портнягина Ольга Ii Жена Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грязнова Пелагия Гаврилова

Мать ребёнка: Портнягина Ольга Ii Жена Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портнягин Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Портнягина Ольга Ii Жена Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнягина Ольга Ii Жена Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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