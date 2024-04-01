Портнягин Гавриил Уряд. 2 Кл.Р.Медвежьего Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
13.10.1836
Мать ребёнка: Портнягина Ольга Ii Жена Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грязнова Пелагия Гаврилова
Мать ребёнка: Портнягина Ольга Ii Жена Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Портнягина Ольга Ii Жена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно