Садчикова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1900
Рождение ребёнка
21.04.1901
Отец ребёнка: Садчиков Федор Федотов
Восприемники: Кайраклинского хутора крестьяне Кирилл Николаев Филиппов и крестьянская девица Евдокия Федотова Садчикова.
Рождение ребёнка
23.05.1902
Отец ребёнка: Садчиков Федор Федотов
Восприемники: Кайраклинского хутора крестьянин Кирилл Николаев Филиппов и крестьянская девица Евдокия Федотова Садчикова.
Рождение ребёнка
21.07.1905
Дочь: Садчикова Христина Федорова
Отец ребёнка: Садчиков Федор Федотов
Восприемники: хутора Кайраклы Елизар Семенов Никонов и хутора Кайраклы крестьянская девица Елена Федотова Садчикова.
Смерть
Неизвестно