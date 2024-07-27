Садчикова Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадчикова Екатерина Иванова

Садчикова Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Федор Федотов

Место жительства
1900
Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.04.1901

Сын: Садчиков Георгий Федоров

Отец ребёнка: Садчиков Федор Федотов

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
Восприемники: Кайраклинского хутора крестьяне Кирилл Николаев Филиппов и крестьянская девица Евдокия Федотова Садчикова.
Рождение ребёнка
23.05.1902

Сын: Садчиков Семен Федоров

Отец ребёнка: Садчиков Федор Федотов

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
Восприемники: Кайраклинского хутора крестьянин Кирилл Николаев Филиппов и крестьянская девица Евдокия Федотова Садчикова.
Рождение ребёнка
21.07.1905

Дочь: Садчикова Христина Федорова

Отец ребёнка: Садчиков Федор Федотов

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
Восприемники: хутора Кайраклы Елизар Семенов Никонов и хутора Кайраклы крестьянская девица Елена Федотова Садчикова.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.