Калямина Евдокия Васильевна
женский, родилась 1847
умерла 08.11.1887, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Баннова Матрена Михайловна Калямина
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Дочь: (Калямина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Дочь: (Калямина) Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Дочь: (Калямина) Феона Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Дочь: (Калямина) Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Дочь: (Калямина) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Дочь: (Калямина) Александра Ii Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Дочь: (Калямина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич