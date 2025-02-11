Калямина Евдокия Васильевна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Калямина Евдокия Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1847

умерла 08.11.1887, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Супруги
Калямин Михаил НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Баннова Матрена Михайловна Калямина1866 г.р.
(Калямина) Александра Михайловна20.04.1868 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калямин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Баннова Матрена Михайловна Калямина

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
20.04.1868

Дочь: (Калямина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
04.06.1870

Дочь: (Калямина) Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
04.01.1875

Дочь: (Калямина) Феона Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: (Калямина) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
03.06.1878

Сын: Калямин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
01.08.1879

Дочь: (Калямина) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
14.04.1882

Дочь: (Калямина) Александра Ii Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
30.08.1884

Дочь: (Калямина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
08.11.1887
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.