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Пономарев Федот Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1804 и 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Пономарев Алексей Анисимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825

Дочь: (Пономарева) Еротиида Федотовна

Мать ребёнка: Пономарева Аксинья

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826

Сын: Пономарев Матвей Федотович

Мать ребёнка: Пономарева Аксинья

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Дочь: (Пономарева) Авдотья Федотовна

Мать ребёнка: Пономарева Аксинья

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пономарев Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Пономарева Аксинья

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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