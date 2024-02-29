Пономарев Федот Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Пономарев Алексей Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1825
Дочь: (Пономарева) Еротиида Федотовна
Мать ребёнка: Пономарева Аксинья
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826
Сын: Пономарев Матвей Федотович
Мать ребёнка: Пономарева Аксинья
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Дочь: (Пономарева) Авдотья Федотовна
Мать ребёнка: Пономарева Аксинья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пономарев Дмитрий Федотович
Мать ребёнка: Пономарева Аксинья
Смерть
Неизвестно