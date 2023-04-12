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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1745
Дата смерти
Около 1764
Пол
Женский
Отец
Степан
Мать
Не указана
Муж
Сергей
Около 1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец:
Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Сергей
Смерть
Около 1764
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