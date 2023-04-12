Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Около 1764

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Смерть
Около 1764
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