Григорьева Феодосия Титовна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Николаев-Дмитриев-Прокофьев-Лазарев (Иванов) Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович
Сын: Николаев-Дмитриев-Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Иванов) Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович
Сын: Николаев-Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Иванов) Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович
Дочь: Николаева-Дмитриева-Ппокофьева-Лазарева (Иванова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович
Дочь: Николаева-Дмитриева-Ппокофьева-Лазарева (Иванова) Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович
Дочь: Николаева-Дмитриева-Прокофьева-Лазарева-Гнусарева (Иванова) Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович