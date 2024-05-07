Григорьева Феодосия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Феодосия Титовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

1882 г.р.
1887 г.р.
1888 г.р.
1890 г.р.
1891 г.р.
1894 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1881 ст.

Муж: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1882 ст.

Сын: Николаев-Дмитриев-Прокофьев-Лазарев (Иванов) Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1887 ст.

Сын: Николаев-Дмитриев-Прокофьев-Лазарев -Гнусарев (Иванов) Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1888 ст.

Сын: Николаев-Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Иванов) Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1890 ст.

Дочь: Николаева-Дмитриева-Ппокофьева-Лазарева (Иванова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1891 ст.

Дочь: Николаева-Дмитриева-Ппокофьева-Лазарева (Иванова) Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1894 ст.

Сын: Николаев-Дмитриев-Прокофьев-Лазарев (Иванов) Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович

Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.

Дочь: Николаева-Дмитриева-Прокофьева-Лазарева-Гнусарева (Иванова) Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Дмитриев-Прокофьев-Лазарев-Гнусарев (Николаев) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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