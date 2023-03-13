Кофейникова (Гаврилова) Марья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1892
Дочь: (Кофейникова) Агрофена
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Бракосочетание
02.07.1892
Муж: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.03.1895
Дочь: (Кофейникова) Дарья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ