Кофейникова (Гаврилова) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Гаврилова) Марья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1892

Дочь: (Кофейникова) Агрофена

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
02.07.1892

Муж: Кофейниковъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1895

Дочь: (Кофейникова) Дарья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

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