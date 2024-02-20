(Тодоров) Василиса Параскевова
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Тодоров Параскева Сирота
Мать: Тодорова Феодора
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 62
Смерть
Неизвестно