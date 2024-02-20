(Тодоров) Василиса Параскевова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тодоров) Василиса Параскевова

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тодоров Параскева Сирота

Мать: Тодорова Феодора

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 62
Смерть
Неизвестно
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