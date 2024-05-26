Федоров Дмитрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Дмитрий Олегович

Федоров Дмитрий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова (Рокунова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.2000

Дочь: (Федорова) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Федорова (Рокунова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.2010

Дочь: (Федорова) Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Федорова (Рокунова) Ирина Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.