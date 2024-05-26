Федоров Дмитрий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.2000
Дочь: (Федорова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Федорова (Рокунова) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.2010
Дочь: (Федорова) Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Федорова (Рокунова) Ирина Николаевна