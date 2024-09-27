Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Сын: Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Перфурин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Перфурин Матвей Григорьевич
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1734
Сын: Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Перфурин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Перфурин Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно