Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфурин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Перфурин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Перфурин Матвей Григорьевич

Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Перфурин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Перфурин Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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