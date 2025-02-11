Макеева Мария Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Макеева Мария Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Супруги
Макеев Яков Максимович1836 г.р.
Дети
Малеева Матрена Яковлевна Макеева1863 г.р.
Макеев Василий Яковлевич02.03.1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Яков Максимович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Малеева Матрена Яковлевна Макеева

Отец ребёнка: Макеев Яков Максимович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
02.03.1865

Сын: Макеев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Макеев Яков Максимович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
23.03.1882

Сын: Макеев Ипатий Яковлевич

Отец ребёнка: Макеев Яков Максимович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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