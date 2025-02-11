Макеева Мария Степановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Супруги
Макеев Яков Максимович1836 г.р.
Дети
Малеева Матрена Яковлевна Макеева1863 г.р.
Макеев Василий Яковлевич02.03.1865 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Малеева Матрена Яковлевна Макеева
Отец ребёнка: Макеев Яков Максимович
Рождение ребёнка
02.03.1865
Отец ребёнка: Макеев Яков Максимович
Рождение ребёнка
23.03.1882
Отец ребёнка: Макеев Яков Максимович
Смерть
Неизвестно