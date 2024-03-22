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Русакова Агафья Филипповна

Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.02.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1825 ст.

Отец: Русаков Филип Васильевич

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
У крестьянина редута Изылбашского
Крещение
02.02.1825 ст.
крестьянин редута Изылбашского Андрей Горбунов, кр.Никифорова жена Марья ГИАОО 16-2-63 Метрическая тетрадь Покровского села Покровской церкви л.427 эл.401
Смерть
Неизвестно
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