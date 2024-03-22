Русакова Агафья Филипповна
Место рождения
Дата рождения01.02.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1825 ст.
Отец: Русаков Филип Васильевич
У крестьянина редута Изылбашского
Крещение
02.02.1825 ст.
крестьянин редута Изылбашского Андрей Горбунов, кр.Никифорова жена Марья ГИАОО 16-2-63 Метрическая тетрадь Покровского села Покровской церкви л.427 эл.401
Смерть
Неизвестно