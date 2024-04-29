(Von Buxhoeveden) Helene 25.06.1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Von Buxhoeveden) Helene

Место рождения

г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

25.06.1825

Дата смерти

05.02.1831

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1825

Отец: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Александр Федорович (Alexander)

Мать: Буксгевден (Von Buxhoeveden) (Деллингсгаузен (Von Dellingshausen)) Юлия Федоровна (Julie Anna)

г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская Империя
Смерть
05.02.1831

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