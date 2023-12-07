Горнакова Екатерина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Екатерина Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Лазарь Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Горнаков Венедикт Лазаревич

Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Горнаков Осип Лазаревич

Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горнаков Егор Лазаревич

Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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