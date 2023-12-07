Горнакова Екатерина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Горнаков Венедикт Лазаревич
Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Горнаков Лазарь Никифорович
Смерть
Неизвестно