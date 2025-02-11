Русаков Никанор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Русаков Никанор

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Русаков Александр НиканоровичНеизвестно г.р.
Русаков Петр НиканоровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Петр Никанорович

Мать ребёнка: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Александр Никанорович

Мать ребёнка: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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