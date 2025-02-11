Русаков Никанор
мужской, родился Неизвестно, Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Русаков Александр НиканоровичНеизвестно г.р.
Русаков Петр НиканоровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Александр Никанорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно