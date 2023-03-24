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Tarkkonen Antti Heikinpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Partanen (Partanen) Liisa Juhontytär

Рождение ребёнка
16.09.1882

Сын: Tarkkonen Juho Antinpoika

Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Liisa Juhontytär

Рождение ребёнка
07.07.1885

Сын: Tarkkonen Antti Antinpoika

Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Liisa Juhontytär

Рождение ребёнка
16.12.1892

Сын: Tarkkonen Oskari Antinpoika

Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Liisa Juhontytär

Смерть
Неизвестно

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