Tarkkonen Antti Heikinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1882
Сын: Tarkkonen Juho Antinpoika
Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Liisa Juhontytär
Рождение ребёнка
07.07.1885
Сын: Tarkkonen Antti Antinpoika
Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Liisa Juhontytär
Рождение ребёнка
16.12.1892
Сын: Tarkkonen Oskari Antinpoika
Мать ребёнка: Partanen (Partanen) Liisa Juhontytär
Смерть
Неизвестно