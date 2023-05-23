von Guttleben / Gutzleff Anton (Tönies)
Место рожденияLiivinmaa, Livland, Baltikum
Дата рожденияОколо 1520
Дата смертиОколо 1560
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1520
Отец: Von Gutzleff Of Schujenpahlen Reinhold
Liivinmaa, Livland, Baltikum
Рождение ребёнка
Около 1550
Дочь: Von Oelsen Gertrud Anna
Мать ребёнка: Von Gutzleff Anna Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Von Gutzleff Anna Maria
Смерть
Около 1560
Liivinmaa, Livland, Baltikum