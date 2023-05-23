von Guttleben / Gutzleff Anton (Tönies) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Guttleben / Gutzleff Anton (Tönies)

Место рождения

Liivinmaa, Livland, Baltikum

Дата рождения

Около 1520

Дата смерти

Около 1560

Пол

Мужской

Отец

Около 1523 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1530 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1520

Отец: Von Gutzleff Of Schujenpahlen Reinhold

Мать: не указана

Liivinmaa, Livland, Baltikum
Рождение ребёнка
Около 1550

Дочь: Von Oelsen Gertrud Anna

Мать ребёнка: Von Gutzleff Anna Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Gutzleff Anna Maria

Смерть
Около 1560
Liivinmaa, Livland, Baltikum
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