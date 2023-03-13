Маврина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаврина Анна Иванова

Маврина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавринь Иванъ

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мавринь Степанъ

Отец ребёнка: Мавринь Иванъ

Рождение ребёнка
1742

Сын: Мавринь Илья

Отец ребёнка: Мавринь Иванъ

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мавринь Дементий

Отец ребёнка: Мавринь Иванъ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.