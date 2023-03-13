Маврина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавринь Иванъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мавринь Степанъ
Отец ребёнка: Мавринь Иванъ
Рождение ребёнка
1742
Сын: Мавринь Илья
Отец ребёнка: Мавринь Иванъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мавринь Дементий
Отец ребёнка: Мавринь Иванъ