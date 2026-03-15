Шокуров Федор Арефьевич
мужской, родился 1873, Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
умер Неизвестно
ОтецШокуров Арефий Осипович1834 г.р.
МатьШокурова Феврония Степановна1850 г.р.
Супруги
Дети
(Шокурова) Феоктиста Федоровна12.11.1895 г.р.
(Шокурова) Анна Федоровна06.12.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1895
Дочь: (Шокурова) Феоктиста Федоровна
Мать ребёнка: Шокурова (Богатова) Матрена Андреевна
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Рождение ребёнка
06.12.1897
Дочь: (Шокурова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шокурова (Богатова) Матрена Андреевна
Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Смерть
Неизвестно