Шокуров Федор Арефьевич 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Шокуров Федор Арефьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1873, Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

умер Неизвестно

Отец
Шокуров Арефий Осипович1834 г.р.
Мать
Шокурова Феврония Степановна1850 г.р.
Супруги
Шокурова (Богатова) Матрена Андреевна1876 г.р.
Дети
(Шокурова) Феоктиста Федоровна12.11.1895 г.р.
(Шокурова) Анна Федоровна06.12.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шокуров Арефий Осипович

Мать: Шокурова Феврония Степановна

Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шокурова (Богатова) Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
12.11.1895

Дочь: (Шокурова) Феоктиста Федоровна

Мать ребёнка: Шокурова (Богатова) Матрена Андреевна

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
06.12.1897

Дочь: (Шокурова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шокурова (Богатова) Матрена Андреевна

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

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