Царева Настасья Аполлоновна Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦарева Настасья Аполлоновна

Царева Настасья Аполлоновна

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царев Косма Акимович

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Царева Параскева Косминична

Отец ребёнка: Царев Косма Акимович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Царева Марфа Косминична

Отец ребёнка: Царев Косма Акимович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Царев Евфим Космич

Отец ребёнка: Царев Косма Акимович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Царев Федот Космич

Отец ребёнка: Царев Косма Акимович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Царева Василиса Косминична

Отец ребёнка: Царев Косма Акимович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.