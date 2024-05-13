Царева Настасья Аполлоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царев Косма Акимович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Царева Параскева Косминична
Отец ребёнка: Царев Косма Акимович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Царева Марфа Косминична
Отец ребёнка: Царев Косма Акимович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Царев Евфим Космич
Отец ребёнка: Царев Косма Акимович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Царев Федот Космич
Отец ребёнка: Царев Косма Акимович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Царева Василиса Косминична
Отец ребёнка: Царев Косма Акимович
Смерть
Неизвестно