Фандер Флит (Ивашева) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандер Флит (Ивашева) Вера Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1875

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ивашев Пётр Васильевич

Мать: Ивашева (Стрельнинская) Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бриммер (Фандер Флит) Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Фандер Флит Константин Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1900

Муж: Фандер Флит Константин Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.08.1900

Сын: Фандер Флит Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Фандер Флит Константин Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.09.1914

Дочь: Пини (Фандер Флит) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Фандер Флит Константин Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1966
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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