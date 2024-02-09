Фандер Флит (Ивашева) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1966
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бриммер (Фандер Флит) Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Фандер Флит Константин Петрович
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
22.08.1900
Сын: Фандер Флит Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Фандер Флит Константин Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1914
Дочь: Пини (Фандер Флит) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Фандер Флит Константин Петрович
Смерть
1966