Селивоненко Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен исходя из возраста в записи о рождении дочери Марии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивоненко Демьян Маркович

Рождение ребёнка
15.11.1920

Дочь: (Селивоненко) Мария Демьяновна

Отец ребёнка: Селивоненко Демьян Маркович

Кривоносовка, Сумська область
Или "18.11.1920" - дата рождения написана неразборчиво.
Рождение ребёнка
17.12.1921

Сын: Селивоненко Николай Демьянович

Отец ребёнка: Селивоненко Демьян Маркович

Кривоносовка, Сумська область
По числу родившихся - третий, по числу оставшихся в живых - один.
Смерть
Неизвестно

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