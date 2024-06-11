Селивоненко Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен исходя из возраста в записи о рождении дочери Марии.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1920
Дочь: (Селивоненко) Мария Демьяновна
Отец ребёнка: Селивоненко Демьян Маркович
Или "18.11.1920" - дата рождения написана неразборчиво.
Рождение ребёнка
17.12.1921
Сын: Селивоненко Николай Демьянович
Отец ребёнка: Селивоненко Демьян Маркович
По числу родившихся - третий, по числу оставшихся в живых - один.
Смерть
Неизвестно