Пономаренко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономаренко Николай

Пономаренко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Самый старший брат
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономаренко (Аксененко) Мария

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономаренко (Аксененко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономаренко (Аксененко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономаренко (Аксененко) Мария

Рождение ребёнка
12.04.1940

Сын: Пономаренко Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Пономаренко (Аксененко) Мария

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