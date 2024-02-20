Пономаренко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Самый старший брат
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1940
Сын: Пономаренко Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Пономаренко (Аксененко) Мария