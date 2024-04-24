Селезнева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Селезнева Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гаврил Петрович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Селезнева Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гаврил Петрович
Смерть
Неизвестно