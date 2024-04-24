Селезнева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Селезнева Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гаврил Петрович

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Селезнева Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гаврил Петрович

Смерть
Неизвестно

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