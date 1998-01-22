Никитин Виталий Яковлевич 17.11.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитин Виталий Яковлевич

Место рождения

д.Федосеевка Кандалакшского р-на

Дата рождения

17.11.1937

Дата смерти

22.01.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Федосеевка Кандалакшского р-на
Развод
Неизвестно

Жена: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна

Бракосочетание
?.08.1961

Жена: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна

Рождение ребёнка
28.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна

Кандалакша
Рождение ребёнка
03.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна

Кандалакша
Смерть
22.01.1998
Вельск Архангельской обл.

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