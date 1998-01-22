Никитин Виталий Яковлевич
Место рожденияд.Федосеевка Кандалакшского р-на
Дата рождения17.11.1937
Дата смерти22.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Федосеевка Кандалакшского р-на
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
?.08.1961
Рождение ребёнка
28.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна
Кандалакша
Рождение ребёнка
03.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина-Шерстнева (Кругляшова) Ираида Петровна
Кандалакша
Смерть
22.01.1998
Вельск Архангельской обл.