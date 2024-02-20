(Чолпан) София Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чолпан) София Константинова

(Чолпан) София Константинова

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

21.09.1894

Дата смерти

14.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1894

Отец: Чолпан Константин Федорович

Мать: Чолпан Евгения Митрофановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
14.04.1895
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close