Пухова (Виноградова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904
Рождение ребёнка
25.04.1904
Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1905
Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
22.04.1907
Дочь: (Пухова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
18.06.1909
Дочь: Пухова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович
Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Пухов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
06.08.1913
Дочь: (Пухова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
23.06.1915
Сын: Пухов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович
Рождение ребёнка
07.05.1917
Дочь: (Пухова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно