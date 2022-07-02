Пухова (Виноградова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Виноградова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Пухов Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.04.1904

Сын: Пухов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович

Рождение ребёнка
05.12.1905

Сын: Пухов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович

Рождение ребёнка
22.04.1907

Дочь: (Пухова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович

Рождение ребёнка
18.06.1909

Дочь: Пухова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Пухов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович

Рождение ребёнка
06.08.1913

Дочь: (Пухова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович

Рождение ребёнка
23.06.1915

Сын: Пухов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович

Рождение ребёнка
07.05.1917

Дочь: (Пухова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Пухов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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