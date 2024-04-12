Сысоева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Бракосочетание
16.04.1906
Поручители по жениху Аксиньинской волости, деревни Солословой крестьяне: Иван Иванов Сысоев, Симеон Иванов Кувшинов и деревни Полицей Евфимий Феодоров Лукахин; по невесте: Перхушковской волости, села ... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.
Дочь: Сысоева Мария Петровна
Отец ребёнка: Сысоев Петр Георгиевич
Уволенный в запас, из крестьян деревни Полицей, Евфимий Федоров Лукакин(Лукахин) и деревни Дубцов крестьянская девица Евфросиния Сергеева Николай Бочкова
Рождение ребёнка
07.06.1909
Отец ребёнка: Сысоев Петр Георгиевич
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3939, стр. 366
Рождение ребёнка
24.09.1917 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Петр Георгиевич
Деревни Солослова крестьянин Александр Петров Сысоев и той же деревни крестьянка девица Анна Семенова Кувшинова
Смерть
Неизвестно