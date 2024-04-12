Сысоева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева Анна Васильевна

Сысоева Анна Васильевна

Место рождения

Лайково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лайково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.04.1906

Муж: Сысоев Петр Георгиевич

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Поручители по жениху Аксиньинской волости, деревни Солословой крестьяне: Иван Иванов Сысоев, Симеон Иванов Кувшинов и деревни Полицей Евфимий Феодоров Лукахин; по невесте: Перхушковской волости, села ... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.

Дочь: Сысоева Мария Петровна

Отец ребёнка: Сысоев Петр Георгиевич

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Уволенный в запас, из крестьян деревни Полицей, Евфимий Федоров Лукакин(Лукахин) и деревни Дубцов крестьянская девица Евфросиния Сергеева Николай Бочкова
Рождение ребёнка
07.06.1909

Сын: Сысоев Федор Петрович

Отец ребёнка: Сысоев Петр Георгиевич

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Главархив Москвы, Фонд №203, опись №780, ед. хр. 3939, стр. 366
Рождение ребёнка
24.09.1917 ст.

Сын: Сысоев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Сысоев Петр Георгиевич

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Солослова крестьянин Александр Петров Сысоев и той же деревни крестьянка девица Анна Семенова Кувшинова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close