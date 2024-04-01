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Суслонов Иван Абрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

22.05.1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Суслонов Абрам Крест. Д. Зарослой Стефанов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1851

Жена: Суслонова (Замиралова) Фекла Егорова

м. 22 ж. 20 сиротствующая, крестьянская дочь д. Шелегиной
Смерть
22.05.1851
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
23 года, горячка

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