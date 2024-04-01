Суслонов Иван Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти22.05.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Суслонов Абрам Крест. Д. Зарослой Стефанов
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1851
м. 22 ж. 20 сиротствующая, крестьянская дочь д. Шелегиной
Смерть
22.05.1851
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
23 года, горячка