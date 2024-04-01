Копотилов Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти24.01.1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Копотилов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копотилов Егор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копотилов Василий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
24.01.1779
Копотилово, Казанский муниципальный район, Тюменская область
85 года