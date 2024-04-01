Копотилов Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копотилов Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

24.01.1779

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Копотилов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копотилов Егор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копотилов Василий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
24.01.1779
Копотилово, Казанский муниципальный район, Тюменская область
85 года

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