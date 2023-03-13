Горшенина Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Валявина Февронья
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
26.07.1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
10.10.1906
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Горшенина Анна
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Петръ