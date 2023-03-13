Горшенина Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Анна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Валявина Февронья

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
26.07.1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1906

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Горшенина Анна

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Петръ

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