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Корсун Мария

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1913 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1929

Сын: Корсун Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Корсун Митрофан Захарович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Корсун Митрофан Захарович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Митрофан Захарович

Смерть
Неизвестно
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