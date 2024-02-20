Корсун Мария
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Корсун Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Корсун Митрофан Захарович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Корсун Митрофан Захарович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно