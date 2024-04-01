Трушников Петр Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Петр Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Трушников Степан Трифонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Путилова Матрона Петрова

Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Трушников Семен Петров

Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Завьялова Ирина Петрова

Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Тимошарова Акулина Петрова

Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
17.08.1779

Сын: Трушников Макар Петров

Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Екатерина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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