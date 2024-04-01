Трушников Петр Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Трушников Степан Трифонов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Путилова Матрона Петрова
Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Завьялова Ирина Петрова
Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Тимошарова Акулина Петрова
Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
17.08.1779
Мать ребёнка: Трушникова Екатерина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно