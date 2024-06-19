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Бухлова Наталья Ефимовна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.08.1867 ст.

Дата смерти

06.09.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1867 ст.

Отец: Бухлов Ефим Васильевич

Мать: Бухлова Евгения Александровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.08.1867 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Матвей Иванович Новиков и девица Харитина Иеремеевна [... Показать все
Смерть
06.09.1867 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 06.09.1867 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 15 дней причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все

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