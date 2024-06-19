Бухлова Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения22.08.1867 ст.
Дата смерти06.09.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
22.08.1867 ст.
дата крещения - 23.08.1867 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Матвей Иванович Новиков и девица Харитина Иеремеевна [... Показать все
Смерть
06.09.1867 ст.
дата погребения - 06.09.1867 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 15 дней причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда ... Показать все