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Попова Варвара Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Попова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Попов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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