Попова Варвара Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Попова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Попов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно