Шмакова Марья Яковлева 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмакова Марья Яковлева

Место рождения

Старый Конкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Конкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Михаил Ефимов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шмакова (Шмакова) Домна Михайлова

Отец ребёнка: Шмаков Михаил Ефимов

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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