Тараш (Калафат) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Калафат) Евдокия Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

15.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888

Отец: Калафат Иван Харлампиевич

Мать: Калафат Мария Спиридоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
30.06.1908

Муж: Тараш Михаил Дмитриевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.01.1909

Сын: Тараш Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тараш Михаил Дмитриевич

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.10.1912

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тараш Михаил Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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