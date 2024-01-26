Бадещенкова Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадещенкова Мария Ильинична

Бадещенкова Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булынин Анатолий

Отец ребёнка: Булынин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булынин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадещенков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бадещенков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадещенков Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.