Бадещенкова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булынин Анатолий
Отец ребёнка: Булынин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булынин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадещенков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бадещенков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно